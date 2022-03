ExMiss Perú, Lesly Reyna, se casó con su novio transexual: “no pienso ocultarlo”

Compartir Facebook

La recordada modelo de ‘El último pasajero’, Lesly Reyna, contrajo matrimonio el último miércoles con su novio chileno transexual Alec Acaiseid Scolari Woolvett.

A través de Instagram, la exMiss Perú Eco compartió su felicidad con todos sus seguidores. Se supo también que la celebración se dio en Estados Unidos.

“Sí, me case y no pienso ocultarlo. Sí, me case y lucharé porque más personas se sientan libres de amar. Sí, me case y estoy orgullosa de casarme con un chico trans. No condenemos por amar”, escribió ella.

El novio tampoco se quedó atrás y escribió un romántico mensaje: “Qué día emocionado con esta nueva etapa de nuestras vidas”.

Stephanie Cayo se defiende de las críticas por su nueva película: “¡Pónganse a trabajar!”

Stephanie Cayo acaba de estrenar “Hasta que nos volvamos a encontrar”, la película que protagonizó junto a Maxi Iglesias. Y es que muchos han criticado que la apariencia de la actriz no es la idónea porque no refleja a las mujeres de Cuzco, provincia protagonista de la película.

Es por eso que ella decidió romper su silencio y defenderse de quienes la crítican en redes sociales dejando en claro que ella está acostumbrada a este tipo de comentarios. “Chicos yo estoy acostumbrada a que me hagan bullying desde el colegio… esto no es nuevo para mí, toda mi vida me he reído porque siempre me ha parecido que si hablan de ti están atrás tuyo, y uno debe mirar hacia adelante. Ríanse de lo que gusten, yo me reiré de ustedes. Incluso hasta de mí misma”, inició diciendo.

“Respecto a las críticas twiteras les reitero: Salgan de Twitter y pónganse a trabajar o hacer otra película ¡Vamos! Eso sí necesitamos, más peruanos haciendo cosas bonitas por nuestro país. Incentivar el odio entre peruanos debe dejarles un vacío grande”, agregó.

