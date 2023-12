“Me ahorcaba, me pegaba con cualquier cosa”, expareja de Bryan Torres lo acusa de agresión

Ex pareja de Bryan Torres se comunicó con el programa de Magaly TV la firme para confesar los episodios de terror que vivió junto al cantante quien actualmente comparte una relación con Samahara Lobatón.

La conductora Magaly Medina cuestionó el comportamiento de Torres pues nunca ha querido tocar episodios de su pasado, por lo que la expareja no dudó en contar su verdad en el programa de la «Urraca».

¿Se hace el loco?

En la última edición de Magaly Tv la Firme, la conductora se contactó con Bryan Torres para poder conversar sobre las recientes declaraciones de Youna, sin embargo, el tema quedó en segundo plano cuando la ex pareja del cantante intervino.

En medio de la conversación, la urraca le consultó por una anterior expareja, Pamela Ampuero, quien aseguró que él la golpeaba en reiteradas oportunidades, además de calificarlo como controlador.

“Mi anterior novia nunca pasó por médico legista, si yo denuncio, denuncio con pruebas”, acotó Bryan Torres.

Magaly Medina aseguró que la mujer le mostró fotos donde se le ve moretones, teléfonos rotos y hasta un cuchillo. “Yo también podría mostrar muchas cosas, pero el tema quedó ahí, yo ya de ese tema no hablo más”, refirió.

El tema no quedó ahí ya que la periodista reveló que tenía audios de Pamela donde confirmaba la agresión de parte de Torres.

“Muchas veces me ha agredido, me ahorcada, me jalaba el cabello, me pegaba con cualquier cosa que encontraba”, dijo la joven.

Finalmente, Bryan no quiso tocar más el tema cuando fue nuevamente consultado sobre su violento pasado con la madre de su hija.

“No voy a hablar de ese tema, es un tema pasado, yo ahorita estoy en una relación, estoy bien, esos episodios ya pasaron y ese tema queda entre ella y yo”, comentó.

¿Qué dijo Bryan de Youna?

Bryan Torres habló en el programa de ‘América Hoy’ sobre las fuertes declaraciones que ofreció Youna en sus redes sociales.

Y es que el barbero se mostró enojado por no tener presencia en la vida de su hija y solo esté la figura de Bryan, actual pareja de Samahara.

Es así que el cantante aseveró que no entiende la reacción de Youna ya que afirmó que ambos tienen una relación cordial por el bienestar de la menor.

«Él y yo hemos hecho videollamada cuando la llevo al colegio (…) Yo no tengo ningún problema con él», empezó diciendo el amigo de Jefferson Farfán.

Incluso recalcó que Youna se ha mostrado agradecido con él por velar por el bienestar de su hija y por permitirle tener una comunicación con la menor.

Comunicación que inicialmente dijo era negada por parte de su madre.

«Él está agradecido y contento con que yo atienda a su hija», dijo Torres convencido de la buena relación que lleva con Youna.

Además, acotó que la publicación que hizo Samahara sobre el trabajo escolar de la menor donde no figura Youna como padre de la niña.

Esto era porque le preguntaron con quienes vive y por eso solo aparecieron Samahara y Bryan en la foto.