Expareja de Said le manda indirecta por no estar en el cumpleaños de su hija

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

No le perdona. La expareja de Said Palao, Aleska Zambrano, le mandó tremenda indirecta a Said Palao, tras no estar presente en la fiesta de cumpleaños número 5 de la pequeña Caetana, que tuvieron juntos.

En redes sociales, la madre de la pequeña colocó una imagen donde pareciera que le daba una chiquita al “chico reality” por estar ausente en una fecha especial para su hija.

También te puede interesar: Yahaira Plasencia descarta amistad con Daniela: “Soy muy selectiva”

“Nunca nadie está muy ocupado todo el tiempo… Sólo depende en qué número estás en su lista de prioridades”, se lee en la imagen que compartió Aleska Zambrano, aparentemente molesta por la ausencia del modelo en el cumpleaños de su hija.

Como se recuerda, Said Palao no asistió a la fiesta de cumpleaños de su pequeña, pues no se encontraba en Lima. El “chico reality” aprovechó sus vacaciones de verano para irse junto a Alejandra Baigorria hacia Estados Unidos. La pareja comparte fotos de lo que es su travesía por Florida.

Por el cumpleaños de su pequeña, Said Palao compartió una foto de Caetana usando un vestido rojo para la ocasión. “Feliz cumpleaños, mi princesita hermosa”, colocó el modelo en Instagram.

También te puede interesar: ‘Peluchín’, ansioso por los viajes al extranjero de los chicos realitys en plena pandemia