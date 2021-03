Expareja de Said lo critica como padre: “Deja plantada a mi hija”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Fuertes declaraciones. La expareja de Said Palao, Aleska Zambrano, criticó al “chico reality” por el desempeño que tiene como padre, pues en ocasiones descuida a su pequeña hija que tiene y no la visita.

En entrevista para “Amor y Fuego”, Aleska relató que, a pesar que su niña se muere por pasar tiempo con él, la pareja de Alejandra Baigorria la ha dejado plantada sin recogerla o sin llamarla cuando ya se lo había prometido.

También te puede interesar: Diego Chávarri es intervenido por celebrar cumpleaños durante toque de queda

“Caetana se muere por él. Te pongo un ejemplo un día le dice que va a venir a recogerla, pero de la nada no llega, la deja plantada. Yo tengo que estar pidiéndole por favor llámala, por favor contéstale. Ella razona muy bien, ella lo llama, él le dice que está trabajando y que luego le marca, nunca lo hace”, indicó molesta la exenamorada de Said.

Asimismo, Aleska Zambrano precisó que ha solicitado que aumente la manutención, pero obtuvo una respuesta negativa por parte de Said Palao, pues no estaba ganando igual por la pandemia. Sin embargo, el “chico reality” se fue un mes a Miami junto a “la gringa”.

“Él me salió con el tema de que le parece una falta de respeto porque no le estaban pagando por el tema de la pandemia, y en diciembre se fue a Miami casi un mes. Mi idea siempre fue conciliar. (…) Su abogado se comunicó con el mío y dijo que no iba a dar un sol más”, mencionó.

También te puede interesar: “Robotín” llora en vivo al comunicarse con sus padres