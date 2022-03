Compartir Facebook

Tras su ampay con un surfista, Valery Revello, expareja del jugador de fútbol Sergio Peña, estalló contra sus seguidores mientras realizaba una transmisión en vivo, pues los usuarios la compararon con Melissa Paredes.

“Ay, por favor, las fanáticas de Melissa Paredes lárguense de acá. Déjenme de seguir de las redes de verdad. Si son fanáticas de ella, no me interesa, no la conozco, no me importa su vida, ni me interesa conocerla, déjenme en paz, yo soy otra persona”, señaló Valery Revello.

Por si fuera poco, la expareja Valery aseguró que respalda a Rodrigo Cuba y Alexandra Venturo. “Los amo a los dos, son lo máximo. Yo soy team ‘Gato’ por favor y team Ale Venturo. Me tienen harta con Melissa, vayan a su Instagram pues. (…) ¿Quién ha atacado a otra? O sea, yo jamás la menciono a esa señora, no la odio, no me cae mal, no la conozco”, agregó Valery.

De otro lado, algunos usuarios le preguntaron a Revello si le gustan los ‘peloteros’, a lo que ella responde: “No, gracias. Next”. Sobre las críticas en su contra, dijo: “Solamente les mando muchas bendiciones. Espero que todo lo que me digan nunca se lo digan a ustedes”. Valery.