Bien dice el dicho: no escupas al cielo porque en la cara te puede caer. Así como ella despotricaba de Isabel Acevedo, ahora Karla Tarazona está siendo señalada de ser la manzana de la discordia por la expareja de su actual novio, el empresario chinchano Rafael Fernández.

Paola Felix, conocida en redes como La Mortificada, estuvo en el programa ‘Amor y fuego’ donde destruyó a la ex de Leonard León y Christian Domínguez, a quien incluso le recomendó tener cuidado pues hasta el 9 de agosto tuvo “conversaciones íntimas” con Fernández y “me sorprendió que la segunda semana de setiembre ya estaba pidiendo la mano”.

“El 15 de agosto él me niega la relación con ella, nosotros estábamos separados, pero hasta el 9 de ese mes teníamos contacto. Incluso vino a mi fiesta de cumpleaños y de ahí yo me fui a su casa hasta el día siguiente. No estoy despechada como tratan de dar a entender en los programas, pero que digan las cosas como son”, señaló Paola.

La bloggera marcó distancia de Karla y hasta se burló de los deseos de la exmodelo de querer un cuarto hijo. “Soy una chica criada muy diferente al de la señora Tarazona, soy una chica de mi casa, tengo estudios universitarios, trabajos, sé por fuentes que no es verdad que tiene cercanía con la familia de él”.

“Les doy mi bendición, que se casen y tengan una hijita como dicen, creo que ella quiere asegurarse otra manutención jajaja”, comentó a las cámaras del programa de Willax TV.

