Extranjero arrepentido por iniciar campaña contra peruanos: “Me da miedo salir a la calle”

El ciudadano extranjero, quien hace unos días inició una campaña en contra de los peruanos, se mostró arrepentido por haber incitado al odio en un video.

En un video compartido, el hombre venezolano señaló que había compartido ese clip en su estado de WhatsApp como desahogo a la rabia que tenía, pero que, al viralizarse, se le destruyó la vida.

“Hace días publiqué un video en mi estado de WhatsApp como un desahogo, tenía mucha rabia. No lo publiqué en redes sociales porque no soy lacra; lo publiqué como vacilón, por robarme el show. No me robé nada porque se me ha destruido la vida con ese maldito video”, mencionó el extranjero.

Asimismo, el sujeto precisó que, tras la difusión de su video, tiene miedo a salir a la calle porque puede que lo maten por la idea que lanzó de “matar a un peruano para limpiar el planeta”.

“No quiero hacerme el mártir, ni la víctima. Hablé feo, pero ya está hecho. (…) Perdí muchas amistades peruanas, lo cual me duele. He perdido muchas cosas. (…) Yo no soy un delincuente, no soy malo. Esto me lo merezco por bocón. En un momento de rabia destruí mi vida. Ahora me da miedo salir a la calle que no me vayan a matar como un perro”, indicó.

Como se recuerda, tras el cruel asesinato a un vendedor venezolano en Trujillo, se hizo viral un video del extranjero iniciando una campaña de odio en contra de los peruanos.

