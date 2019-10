Exvoleibolista Rocío Miranda no descarta incursionar en el Congreso

Al igual que sus colegas voleibolistas Leyla Chihuán, Cecilia Tait y Cenaida Uribe, la modelo Rocío Miranda, no descartó en incursionar más adelante en el terreno político, debido a las constantes propuestas que ha venido recibiendo de uno y otro partido político.

“Siempre me han ofrecido, pero cada uno va en su rubro, quizá si me preparo lo pensaría, no digo no, no lo descarto, pero en este momento no. Ya me alejé de las pasarelas, estoy trabajando con marcas, también en las animaciones corporativas, ya estoy en otra etapa, estamos avanzando”, precisó la exvoleibolista.

De otro lado, lamentó la muerte del joven que recibió un impacto de bala tras el enfrentamiento de barristas previos al clásico que se dio la semana pasada.

“Es lamentable que este tipo de cosas pasen y no solo en el Perú sino también en otros países, es lamentable que no tengamos cultura deportiva, y que toda la rivalidad sea llevada afuera hasta la muerte. Eso es de salvajes, creo que ahí hay que enseñarles a nuestros hijos que la rivalidad es en el campo, en el juego”, finalizó la morocha. (V.Rondón)