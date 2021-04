Eyal arremete contra Pancho: “Saliendo del baño como la rata que es”

Compartir Facebook

No se guarda nada. El exchico reality, Eyal Berkover, arremetió contra el chileno, Pancho Rodríguez, por haberse escondido en un baño, tras la llegada de la Policía a la fiesta clandestina que realizó Yahaira Plasencia por su cumpleaños.

A través de redes sociales, el modelo israelí comparó al competidor chileno con una rata, ya que tuvo que ocultarse en el baño para no ser llevado. Sin embargo, su plan no salió como esperaba, pues los efectivos lo descubrieron.

“Saliendo del baño como la rata que es. Salió como una rata del baño”, mencionó Eyal Berkover en un comentario de Twitter.

Incluso, tras conocerse la noticia, el exchico reality criticó fuertemente a todos los participantes de la fiesta clandestina, debido a la crisis que vive el país y la gente para afrontar la pandemia de la COVID-19.

“¡Increíble! Mucha Gente se muere cada día y no hay camas UCI, no hay oxígeno, los hospitales, las clínicas colapsan y ellos tienen que irse de joda. No lo puedo entender, encima son personas públicas que tienen que dar ejemplo. ¡Una vergüenza TOTAL!”, indicó Eyal.

Increíble ! Mucha Gente se muere cada día y no hay camas UCI , no hay oxígeno , los hospitales y clínicas Colapsan y ellos tienen que ir de joda . No lo puedo entender , encima son personas públicas que tienen que dar ejemplo . Una vergüenza TOTAL! — EYAL BERKOVER (@EyalBerkover) April 26, 2021

‘Canta’ por dinero

El modelo israelí, Eyal Berkover, recalcó que conoce distintos secretos de los “chicos reality”, pero que solo los contará si le ofrecen una buena suma de dinero. “Si quieres que yo hable, plata. Háblame con plata, sino no me interesa”, precisó.

