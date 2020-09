Compartir Facebook

El nuevo COVID-19 nos ha traído un sinfín de emociones, entre ellos la depresión. Y este transtorno mental es lo que atravesó el cantante Ezio Oliva al darse cuenta que el coronavirus traía abajo todo su trabajo y esfuerzo en la ansiada internacionalización. Además, revela que en dos años se casaría por religioso con su esposa Karen Schwarz.

-Acabas de estrenar ‘En la habitación” ¿Esta canción es dedicada a tu familia?

Bueno, el lugar más íntimo en una casa es la habitación y no solo es dedicada a mi familia, sino a todas las familias, y en este proceso que estamos atravesando por la pandemia, he reconfirmado que lo más importante es la familia.

-Cuando se inicia la pandemia tu internacionalización estaba en ascenso ¿Cómo lo tomaste?

Fue difícil, todo se vino abajo. En un país tan competitivo como es México, el hecho de la continuidad te mantiene vivo, por eso iba y venía y ya me estaba ganando un espacio, pero todo se cierra y para mí fue un golpe duro. Llegué a deprimirme, me duró tres semanas y me paré cuando me di cuenta que tenía salud, que tenía un techo donde estar con mi familia, agregó Ezio.

-¿Hay planes con Karen de una boda religiosa?

Si. Yo creo mucho en Dios pero no siento que soy practicante. Casarse es una linda celebración del amor con la familia. Creo que si lo concretamos podríamos hacerlo de aquí a un par de años, cuando las bebes estén grandes y haya pasado todo esto.

-Karen comentó que si le eres infiel, pierdes a tu familia ¿Tú perdonarías una infidelidad?

Mantengo lo que dijo Karen, pienso igual que ella hay que evaluar que está pasando en la relación. Lo más importante para mí, es que una pareja respete los acuerdos.

