¡Basta 2023! Fabianne Hayashida anuncia su divorcio con Mario Rangel ¿Cómo empezó su historia de amor?

La recordada ex chica reality Fanianne Hayashida dio por finalizado su matrimonio con Mario Rangel con quien se casó hace dos años, la popular ‘Chinita’ usó sus redes sociales para dar a conocer esta triste noticia sin dar mucho detalle.

El comunicado tomó por sorpresa a muchos ya que estos últimos días Fabianne se había mostrado feliz al lado de su esposo y de un momento a otro la relación se acabó, no se sabe si por alguna presunta infidelidad ya que todo ha sido repentino.

¿Cómo empezó su historia de amor?

El amor entre Fabianne y Mario nació en los tiempos de pandemia, mientras que algunas parejas se separaban por la distancia ellos fueron algunos de los pocos que decidieron darse el Sí en una ceremonia privada junto a sus familiares y amigos más cercanos.

Para empezar Mario Rangel estudió la carrera de Ingeniería Pesquera en la Universidad Nacional Agraria La Molina, incluso es socio una marca de ropa deportiva peruana que tiene con su esposa la exchica reality Fabianne Hayashida, la misma que pese a la pandemia pudieron sacar adelante.

Sin embargo, la ‘China’ reveló que ya conocía a quien es hoy su esposo, pues varias amistades le habían dicho que Mario estaba muy interesado en ella.

Por lo que terminó por cautivarla su caballerismo y educación cuando empezaron a conversar más seguido.

«Ya lo había visto por fotos, pero, cuando llego a la discoteca, lo saludo y él estaba todo nervioso. Pero ya me habían hablado de él, sabía quién era, cómo era su familia, me pareció bueno. Él fue muy educado conmigo y eso me gustó», reveló.

Finalmente, en el 2021 ambos decidieron dar un paso más en la relación y se casaron luego de 4 años de relación y de amor puro por donde se les vea.

Por lo que se cree que en fue por allá en 2018 que lo conoció e iniciaron su romance.

«Cuando me dijiste para ser enamorados, prometiste cuidarme, impulsarme a ser mejor y hacerme la mujer más feliz del mundo y lo cumpliste», dictaba el post con el que Fabianne Hayashida anunciaba su compromiso.

Anuncia su divorcio

El día de ayer Fabianne Hayashida usó sus redes para dar a conocer que su relación con Mario había llegado a su fin.

Mediante unas palabras emotivas la ‘Chinita’ confirmó que su matrimonio ya no daba para más.

“Quería contarles que Mario yo hemos decidido separarnos. Lo pongo por estos medios porque, así como expuse mi relación por aquí, soy consciente del apoyo recibido como pareja”, comentó al inicio.

Tras ello, aseguró que esta separación es definitiva, pues incluso ya inició con el proceso de divorcio. Sin embargo, aclaró que ambos se encuentran bien y tomaron esta decisión en los mejores términos.

Además, hizo un llamado a que respeten este momento, por lo que no brindará más detalles.

“Estamos con respeto iniciando los papeleos del divorcio. Hemos terminado nuestra relación en buenos términos, pero no voy a comentar al respecto, ya que no responderé preguntas y les pido respeto a nuestra decisión”, sentenció.