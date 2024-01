«No te voy a dar bola», Fabianne Hayashida chotea a Israel Dreyfus tras haber sido captados juntos

Fabianne Hayashida ha desatado la polémica luego de ser captada junto a su recordado amigo de reality y Israel Dreyfus ambos han sido recientemente vinculados ya que la popular ‘Chinita’ se encuentra soltera y sin compromiso.

La carismática ex chica reality uso sus redes sociales para vacilar al siempre guapo Israel luego de tener una salida juntos a la playa esto levantó los rumores de un presunto romance entre los amigos de toda la vida.

¿Nace un romance?

Fabianne Hayashida e Israel Dreyfus fueron captados en la playa por lo que se rumoreaba que ambos estarían iniciando una relación ya que se conocen desde muchos años desde el reality de combate.

La popular ‘Chinita’ e Israel fueron vistos en la playa del Sur y sus seguidores no dudaron en emocionarse ya que como se recuerda ambos fue en relacionados sentimentalmente cuando trabajaban juntos en el programa de competencia.

@carlospazruiz Uno de mis mayores logros en Combate jejeje @israeldreyfus @fabiannehayashida los quiero amigos. Espero sus comentarios ♬ sonido original – Carlos Paz Ruiz

Esta vez Fabianne e Israel se prestaron para una broma mientras se dirigían a la playa y es que la influencer le hacía berrinches al ex chico reality y infiel a su estilo también la vacilo.

“Israel no entiendo, siempre me persigues. Por que. No entiendo”, dijo inicialmente la ‘Chinita’ a lo que Israel tampoco se quedó callado; “Déjame en paz china”.

Y fue ahí donde la modelo le lanzó la estocada final provocando las risas de sus seguidores.

“Ya aléjate de mi corazón y de mi vida no te voy a dar bola ya pasaron 11 años”, finalizó la influencer.

Cabe resaltar que hace unos meses Fabianne dio a conocer que se estaba divorciando de su esposo Mario Rangel por motivos personales que nunca aclaró.

Habla sobre ampay

Fabianne Hayashida tuvo un 2023 lleno de de ilusiones y mala suerte en el amor pues al parecer su pareja Mario Rangel le habría faltado el respeto.

Nunca se supo como ni cuáles fueron las circunstancias por las que se separaron pero la modelo dejaba entrever que el empresario no hay sido del todo sincero con ella.

Semanas después de su divorcio Fabianne se dejó ver bastante desencajada y con un notorio bajo de peso debido a la depresión que venía afrontando.

Sin embargo, estos días de tristeza quedaron atrás.

Hace unos días la popular «Chinita» fue vista pasándola lindo en una discoteca junto a sus amigos más cercanos.

Pero había un galán que ya le había puesto los ojos encima.

En el video se puede ver a Fabianne bailando con el hombre muy de cerca hasta se podría ver un acercamiento o rose de labios.

Pero eso no se pudo confirmar por las imágenes de las populares ‘ratujas’.

Es así que la «Chinita» ofreció su descargo y aclaró las imágenes con este misterioso joven.

«Es un chinito guapo. Lo conozco hace mil años no? Es un chinito súper atractivo», dijo inicialmente la modelo.

Asimismo, dejó en claro que no es un amigo que haya conocido en la fiesta es una amistad que tiene de hace más de 10 años.

«Lo conozco hace 10 años y no es que lo conocí en la fiesta por si acaso ah», aseguró la «China».

Hasta el momento la modelo reveló que solo son amigos y que bailó como lo haría con cualquier amigo que ya tenga su confianza.