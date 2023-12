Fabianne Hayashida confiesa que sigue trabajando y viajando con su exesposo: «Estamos súper bien»

Fabianne Hayashida, la popular ‘Chinita’ de Combate, nos tiene al tanto de su vida después de anuncio del inicio de su proceso de divorcio. La noticia de su separación de Mario Rangel, su esposo desde el 2021, nos dejó a todos boquiabiertos, pero ella no se queda callada y comparte detalles después del suceso. Resulta que sigue trabajando y viajando con él.

Fabianne Hayashida continúa trabajando y viajando con su exesposo

En una reciente entrevista, la influencer confesó que, a pesar de que el inicio fue duro, ahora está bien, porque descubrió que ella y su ex no eran el uno para el otro.

Pero, atención, porque la ‘Chinita’ no solo está manteniendo la onda positiva, también sigue trabajando con su ex. Aunque podría ser algo incómodo, no se frenan y hasta viajan juntos por lugares cerca de Lima.

En sus propias palabras: «(¿Siguen trabajando juntos?) Este mes sí, pero no va a los viajes conmigo porque es incómodo, pero va a los viajes que son, ponte Pisco y Chincha, que vamos y venimos con todo el elenco».

Cuando el reportero la preguntó si estaban bien o incluso mejor a cuando estaban casados, Fabianne respondió: «Estamos de put#m#, estamos súper bien».

Pero eso no es todo, porque Fabianne confesó que su deseo de ser mamá no pudo ser posible. A pesar de haber intentado con su ex Mario Rangek, no lograron tener hijos. La ‘Chinita’ contó que incluso iba a hacerse una inseminación, pero todo se esfumó.

Fabianne llevó terapia tras la separación

Y hablando de cosas fuertes, Fabianne está llevando el proceso de divorcio con profesionalismo. Se sinceró sobre la ayuda que está recibiendo. Resulta que llevó terapia psicológica y se la pagó nada más y nada menos que la mamá de la influencer.

«Mi mamá me pagó 10 terapias con la psicóloga, de frente porque dijo ‘ok, tiene que superarlo, vamos a ser fuertes, no te vas a quebrar’. Tenía show el día siguiente, el dos días, el domingo también fue como todo muy rápido y tenía que estar sonriente, era muy difícil», confesó.

Y si pensaban que la ‘Chinita’ se quedaba quieta, ¡nada de eso! También cuenta sobre su cambio de aires. Fabianne decidió mudarse del departamento que compartía con su expareja.

«Cómo sabrán, tengo 29 años, soy una chica joven que a veces algunas personas me dicen que se me pasa el tren (…) Quiero mostrarles cómo es el proceso de un divorcio sano, todo ha sido muy sano, les voy a mostrar, la mudanza, el hogar, volver un tiempo con tus papás, reconstruirte, eso quiero mostrar», dijo la influencer.

Así que, prepárense para más capítulos de la vida de Fabianne Hayashida. La ‘Chinita’ no tiene pelos en la lengua y nos tiene enganchados con sus revelaciones. Estaremos pendientes informando cualquier actualización.