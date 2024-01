¿Confirma romance? Fabianne Hayashida responde tras ser captada con misterioso galán

Fabianne Hayashida rompió su silencio tras haber sido vista muy acaramelada con un misterioso galán que le estaría moviendo el piso.

La animadora infantil hace algunos meses dio por finalizado su matrimonio de manera inesperada con Mario Rangel, la modelo se había dejado ver afectada por esta abrupta separación pero decidió seguir enfocándose en sus proyectos personales.

¿Una nueva oportunidad?

Fabianne Hayashida tuvo un 2023 lleno de de ilusiones y mala suerte en el amor pues al parecer su pareja Mario Rangel le habría faltado el respeto, nunca se supo como ni cuáles fueron las circunstancias por las que se separaron pero la modelo dejaba entrever que el empresario no hay sido del todo sincero con ella.

Semanas después de su divorcio Fabianne se dejó ver bastante desencajada y con un notorio bajo de peso debido a la depresión que venía afrontando, sin embargo, estos días de tristeza quedaron atrás.

Hace unos días la popular «Chinita» fue vista pasándola lindo en una discoteca junto a sus amigos más cercanos, pero había un galán que ya le había puesto los ojos encima.

En el video se puede ver a Fabianne bailando con el hombre muy de cerca hasta se podría ver un acercamiento o rose de labios pero eso no se pudo confirmar.

Es así que la «Chinita» ofreció su descargo y aclaró las imágenes con este misterioso joven.

«Es un chinito guapo. Lo conozco hace mil años no? Es un chinito súper atractivo», dijo inicialmente la modelo.

Asimismo, dejó en claro que no es un amigo que haya conocido en la fiesta es una amistad que tiene de hace más de 10 años.

«Lo conozco hace 10 años y no es que lo conocí en la fiesta por si acaso ah», aseguró la «China».

Hasta el momento la modelo reveló que solo son amigos y que bailó como lo haría con cualquier amigo que ya tenga su confianza.

Divorciada

Fabianne, quien hace unas semanas reveló su separación de Mario Rangel después de dos años de matrimonio, ha estado pasando momentos difíciles. Al principio, parecía tomarlo con calma, pero cuando comenzaron los trámites de divorcio, todo cambió.

La también animadora infantil compartió un extenso comunicado en sus redes sociales para poner al tanto a sus seguidores sobre los detalles de su proceso de divorcio.

En el mensaje, Fabianne confesó: «Esta historia o etapa, como quieran decirle, terminó ayer en todo sentido. No solo en papeles, sino también en todo tipo, empezando por mí interiormente. Hoy inicio una nueva etapa, fuerte, triste, pero tranquila».

La popular ‘Chinita’ también se sinceró sobre sus sentimientos y dejó ver que la situación no fue fácil. «Es duro, doloroso y un poco traumático y muy triste. Supongo que por eso todos siempre ponen la típica frase ‘respeten el momento’. Que la entiendo, pero claro si no lo vives no entiendes», compartió.

Fabianne no se quedó callada y dejó un mensaje claro para aquellos que criticaron su estado emocional en redes sociales. «Hoy suelto este capítulo, me perdono, perdono y dejo de cuestionar cualquier cosa que pase por mi cabeza», expresó.