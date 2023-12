Fabianne Hayashida revela inesperado plan para Año Nuevo tras su divorcio: «Las prioridades cambian»

Fabianne Hayashida se divorció oficialmente de Mario Rangel hace poco. La modelo y ex chica reality sorprendió a todos con un mensaje para Año Nuevo relacionado a su estado civil. Confesó cómo la pensaba pasar antes y cómo la piensa pasar ahora.

¿Qué dijo Fabianne Hayashida?

Hace pocos días, Fabianne Hayashida se divorció de Mario Rangel con quien estuvo casada por dos años. Ahora que está por llegar el Año Nuevo, la ‘China’ de «Combate», contó cómo pensaba pasar esta fecha hasta antes que se separara de quien creía era el amor de su vida.

A través de una publicación de Instagram, la popular ‘China’ de Combate, Fabianne Hayashida, reveló con quiénes pasará este Año Nuevo tras dejar atrás a Mario Rangel y porque además, al día siguiente, es decir, el 1 de enero, tiene que trabajar.

En un inicio, Fabianne planeaba recibir el Año Nuevo con pura fiesta. Pero las cosas cambiaron drásticamente. Ahora, en lugar de festejar a lo grande, Hayashida opta por pasar la fecha con sus padres y su hermana después de 10 años. Una movida inesperada que coincide con este difícil momento de su divorcio.

«Hasta hace 3 semanas quería celebrar con todo Año Nuevo. Estaba emocionada. Hoy después de tres semanas, me doy cuenta que realmente lo voy a celebrar con todo, pero que mejor que con mis papis y mi hermana después de 10 años jajaja qué linda es la vida», escribió.

Además, nos enteramos de que, debido a sus compromisos laborales, el 1 de enero la encontrará trabajando en Nazca para seguir con todo en ‘El show de la China’. Un giro total en sus planes festivos que se conecta con la complicada etapa del divorcio.

¿Fabianne dejó entrever una infidelidad?

Hace unas semanas, Fabianne compartió la noticia de su divorcio con Mario Rangel, un matrimonio que apenas duró dos años. A través de posts emocionados en Instagram, expresó su felicidad por superar este proceso y adelantó que en tres meses su DNI la identificará como soltera.

Pero, en los últimos días, Hayashida ha dejado ver que hubo más problemas bajo la superficie en su relación con Rangel. En sus historias de Instagram, mencionó que se enteró de algo que la dejó «derrumbada». Un detalle que no había compartido antes y que revela dificultades más profundas.

En sus propias palabras, Fabianne explicó: «Es increíble cómo mil acciones que suman más una acción que para mí derrumbó todo, me haga hoy tan fuerte y en parte emocionada porque me hizo cambiar por completo la perspectiva que tenía de una persona que… mejor no diré nada». Este cambio de perspectiva la llevó a celebrar su divorcio como «el día más liberador de su vida».

Además, la empresaria admitió que está llevando terapia psicológica para cuidar de su salud mental ante los desafíos recientes. «Estoy siendo responsable con mi salud mental», aseguró. La conmoción personal de Fabianne nos recuerda que la vida es compleja, incluso en el mundo del espectáculo.