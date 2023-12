Fabianne Hayashida se confiesa y reveló el motivo del fin de su matrimonio ¿Qué dijo?

Fabianne Hayashida, quien participó en el reality de competencia Combate, compartió su confesión en el programa «América Hoy» después de hacer público el fin de su matrimonio con Mario Rangel. Como se sabe, ella ya inició con los trámites de divorcio y aseguró que están manteniendo un proceso sano. Ante ello, la reconocida ‘China’ reveló, durante la entrevista con Ethel Pozo, la auténtica razón detrás de su separación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Fabianne Hayashida se confiesa tras el fin de su matrimonio

La popular ‘chinita’ de Combate estuvo en «América Hoy» en donde habló sobre el fin de su matrimonio con Mario Rangel. Recordemos que Fabianne Hayashida estuvo un tiempo alejada de las pantallas, pero mantenía presencia en redes sociales. Por tal motivo, formó miles de seguidores durante estos últimos años. Este fue una de las razones por las que su separación causó sorpresa entre los internautas, ya que ellos seguían la relación de la influencer desde sus inicios. ¿Qué fue lo que dijo en «América Hoy»?

De acuerdo con la exparticipante de reality, ella y su exesposo llevaban a cabo diversas actividades juntos, como la gestión de sus negocios, lo que generó un aburrimiento mutuo. «Creo que el hecho de tener tantas responsabilidades compartidas contribuyó a que nos distanciáramos un poco», señaló.

“Ya veníamos un poco mal porque manejábamos varias cosas juntos, te soy bien sincera y nos casamos bien jóvenes, ya no nos entendíamos muy bien y ahora somos patazas”, agregó Fabianne Hayashida

Momento duro en su divorcio

Siguiente con su confesión, la popular ‘chinita’ contó que fue ella quien abandonó el apartamento que compartía con Mario Rangel, y sus amigas la ayudaron a mudar sus pertenencias. Actualmente reside en la casa de sus padres hasta enero, momento en el que espera encontrar un nuevo hogar.

Asimismo, reveló que siempre tuvo el deseo de ser madre, lo que hizo que la separación fuera especialmente dolorosa.“Yo fui la que se fue de la casa, fue durísimo, fui con mis amigas a sacar las cosas, pero claro dejar mi depa vacío después de tantos años juntos, no son cuatro años… Yo estaba casada, quería tener hijos, hasta ahora es durísimo, hasta ahora lloro, me da pena, pero me paro y hago mis cosas, no me detiene”, indicó Fabianne Hayashida.