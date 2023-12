Fabianne Hayashida se divorcia oficialmente de Mario Rangel: «Hoy inició una nueva etapa»

La popular Fabianne Hayashida, conocida por su paso en «Combate», anunció a sus seguidores la noticia más esperada y dura de su vida: se divorció oficialmente de Mario Rangel.

¿Días oscuros para la ‘Chinita’?

Fabianne, quien hace unas semanas reveló su separación de Mario Rangel después de dos años de matrimonio, ha estado pasando momentos difíciles. Al principio, parecía tomarlo con calma, pero cuando comenzaron los trámites de divorcio, todo cambió.

La también animadora infantil compartió un extenso comunicado en sus redes sociales para poner al tanto a sus seguidores sobre los detalles de su proceso de divorcio.

Mira también: Fabianne Hayashida se confiesa y reveló el motivo del fin de su matrimonio ¿Qué dijo?

En el mensaje, Fabianne confesó: «Esta historia o etapa, como quieran decirle, terminó ayer en todo sentido. No solo en papeles, sino también en todo tipo, empezando por mí interiormente. Hoy inicio una nueva etapa, fuerte, triste, pero tranquila».

La popular ‘Chinita’ también se sinceró sobre sus sentimientos y dejó ver que la situación no fue fácil. «Es duro, doloroso y un poco traumático y muy triste. Supongo que por eso todos siempre ponen la típica frase ‘respeten el momento’. Que la entiendo, pero claro si no lo vives no entiendes», compartió.

Fabianne Hayashida le responde a los críticos y a los fans

Mensaje a los críticos. Fabianne no se quedó callada y dejó un mensaje claro para aquellos que criticaron su estado emocional en redes sociales. «Hoy suelto este capítulo, me perdono, perdono y dejo de cuestionar cualquier cosa que pase por mi cabeza», expresó.

La ‘Chinita’ se reinventa. A pesar del dolor, Fabianne anunció su decisión de rehacer su vida. Y ¡atención! También reveló que en tres meses saldrá su DNI con su nuevo estado civil de mujer soltera. Cambios en camino.

Mira también: ¿Infidelidad a la vista? Fabianne Hayashida deja misterioso mensaje en redes que confirmaría el motivo de su divorcio

Fabianne no ocultó las dificultades del proceso y compartió detalles sobre el doloroso trámite del divorcio. «Una separación es horrible, sientes que un día estás bien, tienes que cumplir, ayer se firmó oficialmente», reveló.

A pesar de las lágrimas, Fabianne agradeció a sus seguidores por el apoyo incondicional y prometió no hablar más del tema. «Ayer estaban ya los papeles listos para efectuarse formalmente el divorcio, donde ya puedes comprar cosas separadas, rehacer tu vida, etc. pero en el DNI (todavía) sale en tres meses», concluyó.

En resumen, la ‘Chinita’ deja atrás un capítulo doloroso, pero ¡la vida sigue! ¡Fuerza Fabianne en tu nueva etapa!