Fabio Agostini a Jossmery Toledo: “Ahora se cree Paris Hilton”

Del amor y al odio hay un solo paso reza un conocido dicho y parece ser cierto. El ex “chico reality”, Fabio Agostini no tuvo reparos en pronunciarse, tras los rumores que lanzó Jossmery Toledo que él fue quien divulgó unos videos cuando estaban saliendo.

En un conocido programa de espectáculos, el español fue consultado por las declaraciones que hizo la “ex policía” sobre él. Sin embargo, Fabio minimizó sus comentarios e, incluso, criticó la idea que cree tener Jossmery sobre ella misma.

“Como no han hablado nada de ella en su vida y ahora llevan hablando de ella dos meses, la niña cree que es Paris Hilton o Jennifer López. Ahora cree que la gente se quiere sumar a ella, pero ¿quién es ella? Si no la conocen ni en su casa, no voy a hablar de ella, no me interesa”, acotó Fabio Agostini.

Como se recuerda, el problema comenzó cuando un conocido conductor de espectáculos le preguntó a Jossmery sobre un supuesto video que tenía en su poder. Según mencionó, se le ve “acaramelada” con un conocido “chico reality”.

La modelo, al verse acorralada por la pregunta, confesó que se trataba de Fabio Agostini, con quien salió hace un tiempo cuando se encontraba soltera. No obstante, reveló que le parecía de mal gusto que él haya hecho público esos videos.

“Es un video. No pensé que lo iba a hacer, me parece poco hombre que lo haya hecho”, mencionó Jossmery Toledo.

