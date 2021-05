Fabio Agostini abierto a regresar a EEG: «Por plata baila el mono»

Compartir Facebook

Fabio Agostini dejó abierta la posibilidad de poder regresar a Esto es Guerra luego de que se retirara del ‘Artista del Año’ y es que, según él, si le ofrecen una interesante propuesta económica podrían ‘hacer bailar al mono’.

“¿Tu volvería a ‘Esto es guerra’ si te ofrecen un contrato jugoso?”, consultó Rodrigo González, alias ‘Peluchín’, a Fabio Agostini en su set, sin esperar la respuesta que daría él.

‘Tú sabes que por plata baila el mono. (Mi contrato) tendría varios ceros a la derecha (para volver)'», señaló el español antes de agregar: «Por dinero obvio, si me hacen un buen contrato sí, me lo merezco y lo valgo”.

Poco después, Peluchín le recordó a ‘Peter Fajardo’, pero Fabio evitó referirse a él

“No lo sé Rodrigo, me he comido la cabeza porque hay gente que haces cosas peores y siguen ahí y lo mío son cosas de show y tontería. No voy hablar mal de Peter, tendrá sus motivos”, puntualizó.

LE MANDÓ UN BESITO AL HIJO DE PAULA MANZANAL

Tras estar en el programa de Magaly Medina, Fabio Agostini no solo reveló estar saliendo con Paula Manzanal, sino que irá a darle el encuentro cuando llegue para España.

Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención de los televidentes y es que en una transmisión en vivo, Valentino, el pequeño de Paula, hasta se animó en llamarlo papá.

“¿Escuché mal o el niño te dice papá? Los niños no mienten, son espontáneos. De repente le nace llamarte «papá»”, comentó la ‘Urraca’ al ver las imágenes.

“Jajaja cuando lo escuché también me reí. Es un chico muy avispado la verdad, muy listo. No creo que me confunda con él (Ignacio Baladán), no hay comparación. (…) Le mando un besito muy grande a Valentino”, respondió él al respecto.

