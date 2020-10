Compartir Facebook

Contó su verdad. Fabio Agostini se pronunció, luego que Jossmery Toledo lo acusara de divulgar un video intimo sin su permiso.

En una entrevista para un medio de espectáculos, el modelo español comentó que Jossmery le dio la autorización para grabar ese video, el cual le envió a su amigo.

“Lázaro, un amigo mío, estuvo en el Ejército y le dije: oye, hay que hacer un video para mi amigo que tiene la misma mochila. Jossmery aceptó”, señaló.

Con relación a que él divulgó el video por estar molesto al iniciar una amistad con Mayra Couto, Fabio Agostini aclaró que ni siquiera tenía idea de su relación, pues no las sigue para nada.

“Yo lo juro que recién me entero que grabo un video con Mayra. De Mayra no se nada desde que me fui. Nunca miro el Instagram de ellas. ¿En qué me beneficia subir un video y mandarlo? Jossmery está montando una película”, mencionó.

Sin embargo, Fabio Agostini no ocultó su molestia, ya que Jossmery Toledo reveló que tiene unos videos íntimos.

“Yo no se por qué ella tiene que decir que tenemos videos íntimos. Gracias a ella, todos saben que tenemos videos. Los videos íntimos que dice que tengo son los mismos que posee ella. Así que, si se filtra algo, la demandaré”, finalizó.

Como se recuerda, Fabio Agostini declaró que Jossmery Toledo busca protagonismo, pues se cree Haris Pilton o Jeniffer López.

