Fabio Agostini hace de las suyas en Brasil y hace broma a Said Palao

Fabio Agostini nuevamente hizo de las suyas en el viaje que tuvo con los hermanos Palao y Alejandra Baigorria.

Tras el escándalo que vivió Said Palao al ser captado bailando sugerentemente con una joven de 23 años estando aún en una relación con Alejandra Baigorria prefirió hacer odios sordos y disfrutar.

Sin embargo, Fabio fue quién hizo la broma pesada al mayor de los Palao quedando todo registrado.

Y es que Fabio junto a Said y Austin posaban para una foto cuando el popular «Galáctico» empujó a Said directo al lado de la zona.

De inmediato despertaron las risas de los presentes ya que al parecer Said había caído con celular y todo.

Minutos después Fabio publicaba historias de su paseo en yate junto a sus amigos y Alejandra aprovechó el momento para meterle un palmazo en el cuello al modelo por la broma pesada que le hizo a su pareja.

Los chicos reality aprovechan estos días para disfrutar de su estadía en Brasil y hacer de las suyas.