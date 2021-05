Compartir Facebook

Tras estar en el programa de Magaly Medina, Fabio Agostini no solo reveló estar saliendo con Paula Manzanal, sino que irá a darle el encuentro cuando llegue para España.

Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención de los televidentes y es que en una transmisión en vivo, Valentino, el pequeño de Paula, hasta se animó en llamarlo papá.

“¿Escuché mal o el niño te dice papá? Los niños no mienten, son espontáneos. De repente le nace llamarte «papá»”, comentó la ‘Urraca’ al ver las imágenes.

“Jajaja cuando lo escuché también me reí. Es un chico muy avispado la verdad, muy listo. No creo que me confunda con él (Ignacio Baladán), no hay comparación. (…) Le mando un besito muy grande a Valentino”, respondió él al respecto.

SE BURLA DE IGNACIO BALADÁN

Fabio estuvo por primera vez en el programa de Magaly y no se calló nada. Tras confirmar que se encuentra saliendo con Paula Manzanal, el exchico reality indicó que ella ya no llora más, pero el chocolatero Ignacio Baladán sí y lo pasa ‘realmente mal’.

“Él era un machista, no la oficializó, la trató muy mal. Es un poco hombre (…) Y yo hice que ella volteara la página así de rápido. Era muy intenso el muchacho”, señaló bastante confiado el español.

Asimismo, contó que se enteró de buena fuente que quien lo pasa mal y está llorando ahora es el pastelero.

“A mí me han llegado decir unos pajaritos que el que está llorando en Baladán, así que por favor deja de escribirle. Ya fuiste hermano, no vas a encontrar una mujer como ella”, enfatizó.

