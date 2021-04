Compartir Facebook

El canario Fabio Agostini sorprendió a propios y extraños con su sorpresivo ingreso a “El Artista del Año”, programa conducido por Gisela Valcárcel, a la misma a quien agradeció por la oportunidad de estar entre sus filas.

“Te quería decir una cosa que lo tengo como un nudo en la garganta. Ustedes hace tres años me llamaron, habían contado conmigo, pero porque me metieron pajarito en la cabeza, me fui a otro programa de América Televisión y la verdad estoy arrepentido”, dijo el modelo que llegó con la lengua afilada.

El español resaltó que está en el mejor reality de Perú. “Estoy agradecido porque me han vuelto a dar una segunda oportunidad en el mejor reality del Perú y con la mejor conductora”. “Yo he estado en cinco realitys y este es el que más nervioso me está poniendo”, agregó.

Gisela Valcárcel le respondió feliz por formar parte de ‘El artista del año. “Gracias, yo siempre digo que los tiempos de Dios son perfectos y en ese momento seguro tenías que estar ahí y hoy acá”.

La Uchulú deja boquiabiertos tras demostrar su talento en el programa “El Artista del Año”

Nuestra querida Uchulú tras confirmar que sería parte del Reventonazo de la Chola, nos sorprendió a miles con su talento en el programa de “La señito”

La Uchulú sigue derrochando carisma y sorprendiendo a muchos con su gran talento. En esta oportunidad la popular tik toker hizo su aparición en “El artista del año” y dejó boquiabiertos al público con su talento.

Con una voz muy entonada, cantó la canción “No sé”, lo que causó mucha admiración por parte de “la señito” y de los jurados.

