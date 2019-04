Fabio Agostini pide perdón por ponerse bandera del Perú en partes íntimas

Luego de la ola de críticas que ha recibido en los últimos días, tras posar con el Pabellón Nacional en su cintura, el español Fabio Agostini salió a pedir disculpas por las “molestias causadas”, y dijo que nunca fue su intención incomodar a alguien.

“Han querido dejarme mal y bueno quiero decirle a todas las personas del Perú que nos están viendo que en ningún momento he querido ofender a nadie, ningún símbolo de la patria ni mucho menos. Todo lo contrario”, aseguró.

El ex de Mayra Goñi reconoció que se picó por los comentarios por eso llamó ‘ignorantes’ a algunos usuarios en sus redes sociales. “Sé que en Perú no todos son así, por unos pocos no nos vamos a fastidiar. Les quiero decir a esas personas que se sintieron ofendidas que lo siento mucho”.