Fabio Agostini revela debilidad por Gisela: “Es una mujer muy guapa y sexy”

Estaba babeando. El modelo español, Fabio Agostini, reveló que se quedó muy sorprendido al conocer a la conductora de televisión, Gisela Valcárcel, pues no pensaba que era tan guapa y sexy en persona.

En entrevista con “En boca de todos”, el exchico reality reconoció que el coqueteo que tuvo al pisar el “El Artista del Año” fue natural, ya que se quedó perplejo al ver lo sexy y elegante que era la popular “Señito”.

“Gisela es una mujer muy guapa, las cosas como son. Me parece muy sexy, muy elegante. Una mujer que sabe estar. Me parecía linda por televisión, pero nunca la había visto en persona y, cuando la vi, me llevé una sorpresa porque estaba muy bonita”, mencionó Fabio Agostini.

Asimismo, en su primer contacto con Gisela Valcárcel, el modelo le ofreció hacerle unos masajes para desestresarla, pues la notaba muy tensa. Al consultarle si ya conversó con la conductora para agendar la sesión, Fabio aclaró que esos temas lo dejarán en privado.

“Ella me dijo que tenía una sobrecarga en el hombro. Yo le ofrecí que se la podía descargar. (Sobre mensajearla) esas cosas me las reservo, no las puedo estar diciendo”, indicó el modelo español.

