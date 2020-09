Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Nuevamente el españolito Fabio Agostini brilló por su poca caballerosidad ante una dama cuando le preguntaron por el affaire que tuvo con la expolicía Jossmery Toledo.

El exchico reality habló desde España con el programa ‘Amor y fuego’ y se mostró malcriado con la exoficial que lo acusó de haber filtrado el video que confirmó que tuvieron una relación cuando él aún estaba con la actriz Mayra Goñi.

“Está loca esa chica, yo qué voy a filtrar ese video que lo grabamos hace tiempo. Ella misma me dijo que lo grabe y aceptó que se lo mande a un amigo, en las imágenes ella se ríe y sabe que la estoy grabando”, dijo Fabio.

“Lo que pasa ahora es que, como nunca han hablado de ella en su vida, se cree la Hilton o la Jennifer López. No voy hablar de ella porque no me interesa, me da igual lo que piense esa niña, estoy en España haciendo otras cosas y no quiero saber nada de la televisión hace tiempo”, refirió Agostini.

En tanto, Jossmery declaró al programa que tomará acciones legales contra el exintegrante de ‘EEG’. “Eso es violación a la intimidad y voy a tomar acciones legales, él es el único que pudo filtrar ese video pues es quien lo grabó, el tenía esas imágenes en su celular”.

Además puedes leer: Instagram lanza nuevas actualizaciones para hacer videos como TikTok