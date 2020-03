Fabio Agostini sobre Mayra Goñi: “Aún no me supera”

Hace más de un año que terminaron su relación y aún no se dan tregua. Fabio Agostini arremetió de nuevo contra su ex, Mayra Goñi, y aseguró que le alegra seguir sirviéndole de inspiración cada vez que ella estrena un tema nuevo.

“Si sigue hablando de mí a estas alturas, me imagino que aún no me supera (…). Me alegra que se siga inspirando en mí, y es que un ex como yo no lo va a tener nunca más en su vida”, advirtió el ex chico reality.

La cantante había admitido que su nuevo tema, ‘Víctima’, “coincide un poquito” con su vida. “Yo era todo pa’ ti hasta que te pillé… Contigo era puro feeling hasta que me cansé… Y que yo te boté… Dicen las malas lenguas… Pero lo que él piensa… A mí no me interesa… Y si me besan otros labios… Ese no es tu problema, no… “, dice parte de la letra.

Y aunque dijo que aún no ve el video, el español aseguró que la morocha “siempre ha sido muy viva”, pues desde que estaban juntos ya solía lanzar temas que hacían referencia a su relación.

Agostini juró que lo que suceda entre su ex y el cantante cubano Nesty, lo tiene sin cuidado. “Me da igual si están pasando por una crisis (con Nesty) o si piensa tener hijos (…); solo me acuerdo de ella cuando ustedes me preguntan”, advirtió.

LE RESPONDE AL ‘GATO’ CUBA

De otro lado, el español no se quedó callado al enterarse de la reacción del ‘Gato’ Cuba, quien, según su esposa, Melissa Paredes, lo habría llamado “tarado” por revelar meses atrás en El Valor de la Verdad que ambos habría tenido intimidad.

“Que venga y me lo diga a la cara. No lo conozco, me da igual (…). Creo que en la farándula soy al que menos le importan los insultos y críticas; es más, mientras más me critican, mejor, sino me aburro”, dijo.