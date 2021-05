Fabio cuernea a Paula

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Mientras Fabio Agostini nos metía el cuento que estaba loquito de amor por Paula Manzanal, lo cierto es que el popular ‘galáctico’ andaba ‘adornando’ a la curvilínea con la modelo Majo Perón, quien lo desenmascaró en vivo, en el set de ‘Amor y fuego’.

Según contó Majo, estuvo en saliditas con Fabio mientras él se chapaba a Paula en ‘El artista del año’. “Fabio se pinta como el máximo galán pero es el máximo patán. He tenido algo con él, hasta hace unos días que se molestó porque un reportero del programa (Amor y fuego) me contactó para hacerme unas preguntas.

Mira además: Jossmery Toledo sobre Fabio Agostini: «No lo veo ni como trofeo»

Le conté a Fabio y se molestó, cambió de actitud conmigo”, dijo en un inicio la joven. “Cuando le comenté sobre el beso que le dio a Paula, él solo se reía y me decía que era parte del show. Sin embargo, luego lo veo paseándose por todos los canales hablando de ella”, agregó la curvilínea.

Por su parte, Fabio comentó que él no le debe explicaciones a nadie pues sigue soltero y que dejó las cosas bien claras con la desconocida modelito. “Quieres dejarme mal, pensé que eras una buena chica, pero veo que no. Fui sincero y como soltero que soy antes de besar a Paula quedé contigo, ayer quedé con otra y antes de ayer quedé con otra”, aseveró.

“Te dije que no quería quedar mal contigo, por dar información a los demás de mí y te dije que no te quería volver a ver”, precisó el fortachón quien jura que seguirá conociendo a Paula que ayer viajó con su hijo a Madrid, España, donde radicará por buen tiempo.

Entérate de más: Johanna San Miguel llora tras salida de Yaco Eskenazi de EEG: «No estaba preparada»

PAULA SE FUE DEL PERÚ

“Estoy un poco nerviosa porque voy a viajar sola con mi hijito, por otro lado me da un poco de pena dejar Perú por mi familia, mis amigos, gente que he conocido también, pero ya me toca”, dijo Paula que confirmó que se encontrará con Fabio cuando él regrese a su patria en el mes de junio.