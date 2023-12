¡Facturando! Dayanita firma contrato con importante empresa de comedia tras infidelidad de Topito

Dayanita, la popular actriz cómica, está de vuelta y más fuerte que nunca después del reciente escándalo con su expareja, Topito. La tormenta ha pasado, y la vida le sonríe nuevamente. Tras la infidelidad de Topito, nos trae buenas nuevas y mucha actitud positiva: un nuevo contrato con una importante empresa.

Dayanita firmó contrato con importante empresa

Dayanita compartió con todos sus seguidores en Instagram algo que nos puso la piel de gallina: firmó un contrato para el 2024 con una empresa de comedia. Sí, señores, la comedia peruana está por recibir a una de sus estrellas más queridas. ¿Estamos por verla de vuelta en JB en ATV? ¡La respuesta podría estar a la vuelta de la esquina!

En sus historias de Instagram, Dayanita nos dejó claro que este nuevo proyecto viene con todo: «Para más risas y más costumbres de Pucallpa para el público de Lima». La comediante está empoderada y lista para hacernos reír hasta las lágrimas, dejando atrás todo el drama con Topito.

El contrato para el 2024 es con la empresa de arte y entretenimiento: La Casa de la Comedia. En sí, la Casa de la Comedia la ha confirmado como la segunda figura para su próxima temporada en el 2024. ¿Quién dijo que después de la tormenta no sale el sol?

Dayanita se reencontró con Topito

Y hablando de tormentas, Dayanita no se guardó nada en «América Hoy» cuando se trató de hablar de su ex Topito. Después de que las cámaras captaran a Topito en situaciones comprometedoras, Dayanita lo puso en su lugar sin pelos en la lengua.

«Si me ha dolido, una tiene que salir adelante, no me voy a derrumbar, no es primera vez, hay pruebas con otras personas (…) Cada quien elige con quien estar, cada quien decide, doy cerrada mi relación, me arrepiento de haberlo conocido», expresó.

Incluso cuando Topito intentó pedir perdón en vivo, Dayanita fue firme: «Ella sabe, Dayana, lo que siento, lo que quiero. Y ya en su momento, como te dije, te voy a dar un tiempo, piensa las cosas y discúlpame, perdóname por todo lo que hice». Pero Dayanita, con toda su chispa, cerró la conversación así: «Pide perdón a Dios, a mí no. Chau chicos».

Así que ya lo saben, Dayanita está lista para brillar más que nunca en el 2024 y dejó atrás todo el drama con Topito. ¡Que empiece el show!