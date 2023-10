«Ni la vas a ver»: Facundo González explota contra Patricio Parodi por viajar para ver a Luciana a Vietnam

Facundo González explotó en el programa de ‘Esto es guerra’ tras enfrentar a Patricio Parodi en pleno programa donde aprovecho para sacarle los trapitos sucios en vivo.

El argentino no dudo en reclamarle a Patricio por presuntamente tener corona en el reality por los continuos permisos que pide por Luciana.

Se dijeron la vela verde

El día de ayer el programa de ‘Esto es guerra’ se puso tenso cuando facundo González y Patricio Parodi se vieron enfrentados por diversos reclamos a la producción.

Patricio inició diciendo que facundo solo está compitiendo en los juegos que él decide lo que considera una injusticia para su equipo.

Y es que tras lesionarse facundo no podría cumplir con todos los juegos del programa por lo que solamente participa en los que no involucre que su lesión.

Sin embargo, ‘Pato’ afirmó que no cree del todo que se encuentre lesionado ya que se fue en Argentina y no se le vio que estuviera mal físicamente.

«¿Va decir qué competencia jugar? (…) Yo a Facundo lo he visto por Buenos Aires, no sé ¿Tiene privilegios para decidir qué competencias jugar?”, manifestó.

Estos comentarios terminaron por enfurecer a la ex pareja de Paloma Fiuza y recalcó que él jamás ha pedido permisos para irse de viaje con alguna de sus parejas.

«Nunca me he ido de viaje con mi novia, nunca me ido de viaje con mi novia a un concurso», empezo diciendo.

Además, recalcó que solamente ha pedido un permiso para poder estar con su familia, pero no más de un día a diferencia de Patricio Parodi.

«Pedí solo un día, para ver a mi familia. Era el Día de la Madre en Argentina, quería viajar a saludar”, remarcó.

El argentino continuó cuestionando al guerrero porque él solicitó tres semanas para irse con Luciana Fuster, quien está concursando en el Miss Grand Internacional.

Yo fui a ver a mi familia (…) Te vas tres semanas para solo ver a Lucianita, ni la vas a ver”, arremetió.

Le tira flores como cantante

Patricio Parodi no dudó en dedicarle unas emotivas palabras a su pareja Luciana Fuster tras haberse lucido en el Miss Grand Internacional 2023 y en donde se lució como cantante.

El chico reality opinó sobre su interpretación de ‘Despacito’ del conocido Luis Fonsi, tema que logro cautivar a unos, pero no a todos.

A pesar de que Luciana no es una cantante se ha notado su esfuerzo por ofrecer lo mejor de ella y dejar al Perú en alto, eso es lo que viene demostrando en cada una de las presentaciones del certamen.

«Ella lo hizo lindo, se ha estado preparando y a pesar de no ser una cantante logró lucirse», dijo Patricio orgulloso del desenvolvimiento de su novia.

Además, el modelo reveló que inicialmente Luciana estaba muy nerviosa por hablar inglés con otras personas pues consideraba que le faltaba más preparación, sin embargo, ahora se ha dejado ver mucho más segura dominando el idioma.

«Cuando íbamos de viaje yo era quien hablaba porque ella tenía vergüenza y ha sabido soltarse con mucha confianza en sí misma», dijo el influencer.