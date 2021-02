Compartir Facebook

¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan? Facundo González no pudo evitar sentirse un poco nervioso luego de que le recordaran a Paloma Fiuza, su expareja, como ‘la mujer de su vida’ en una sección de juegos de Esto es Guerra.

Al parecer, el argentino habría preferido perder puntos para su equipo antes de mencionar el nombre de Paloma Fiuza escondido en la paleta, en el momento en el que Luciana Fuster le preguntó »¿quién era la mujer de su vida?’.

Para responder esta pregunta, Facundo indicó que las únicas mujeres de su vida solo son su mamá y su abuela, por lo que no pudo otorgarle los puntos requeridos a los combatientes.

ALEJANDRA DICE QUE SE IRÍA FELIZ DEL REALITY

La chica reality Alejandra Baigorria se mostró bastante calmada tras ser enviada a sentencia en Esto es Guerra tras negarse a hacer un reto de altura y agregó que ‘si tenía que irse del programa, lo haría feliz’.

«Yo quería tirarme, pero no pude. Tirarte de una altura no define lo buena competidora que eres. A mí me parece ilógico. Hoy yo gané porque de la primera altura que me tiré duré 30 minutos . Me pueden sacar a mí, me pueden botar ahora y yo me voy feliz con la cara en alto», indicó Alejandra.

«Yo he dicho que me voy, si me tendría que ir, me voy feliz porque antes el primer salto lo hice 30 minutos y ahora lo superé y por eso me voy feliz. No entiendo por qué me quiere menospreciar, porque no es así y se lo puedo demostrar de mil maneras», añadió.

