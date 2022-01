Facundo podría tener el mismo problema que Pancho, según ‘Amor y Fuego’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El argentino Facundo González también podría recibir el mismo castigo que Pancho Rodríguez de parte de Migraciones, pues en su momento, también fue sacado de ‘Esto es guerra’ tras la fiesta de Yahaira Plasencia.

Rodrigo González y Gigi Mitre se preguntaron qué le pasaría al popular ‘guacho’ si Pancho Rodríguez tuvo tal problema con Migraciones.

También puedes ver: Roger del Águila será el nuevo conductor de Habacilar

«La semana pasada les contamos que él llegó al Perú y no lo dejaron entrar, se tuvo que regresar con su hijita a Santiago de Chile por el tema de la maletera. Mucha gente dice que :’Yahaira lo saló’. Él ya está grandecito, tampoco podemos echar y señalar culpas, las normas y las reglas están para cumplirse… Ahora, yo he tenido una duda, en esa misma fiesta también estuvo Facundo», cuestionó Gigi Mitre.

Ante esta interrogante, fue Rodrigo González quien dio una respuesta sobre el posible futuro de Facundo González en el país: «Sí, es argentino, es argentino y que el supuestamente tendría que correr con la misma mala suerte. Bueno, consecuencia de sus actos no es suerte, porque es una decisión ir esconderte en la maletera, ayudar a la amiga, sabiendo que no se deben hacer reuniones, ahí de mala suerte no hay nada, ahí hay negligencia pura y dura», dijo.

También puedes ver: Néstor Villanueva confirma que su matrimonio con Flor Polo no va más

Pancho Rodríguez sabía del roche

Contrario a lo que se pensaba de la situación del chileno Pancho Rodríguez, quien fue impedido de entrar al Perú, Migraciones se comunicó con el programa +Espectáculos para informar que el chileno ya había sido notificado de su situación en el país en diciembre pasado. “Les cuento que nosotros empezamos el programa hablando del tema de Pancho Rodríguez y Migraciones se comunicó con nosotras para darnos más información”, dijo Valeria Piazza.

“Lo que nos comentaron es que Pancho ha sido muy correcto y ha respetado la decisión que tomó Migraciones. A él le llegó una notificación en diciembre y él habría apelado. Nosotros pensábamos que no sabía, pero se le había notificado en diciembre de este caso”, acotó Brunella Horna.

Mira también: “Trabajar bastante para el hijo que venga”: Rafael y Cachaza revelan sus planes