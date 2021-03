Falleció padre de policía que vendió su camioneta para salvarle del virus

Compartir Facebook

Entregó todo pero no fue suficiente. Kevin Salgado, suboficial de Policía Nacional del Perú, perdió este martes a su padre a causa del nuevo virus. Su historia conmovió en los últimos días porque hizo todo lo posible para salvar la vida de su progenitor.

Kevin Salgado Tasso, fue noticia hace algunos días luego de vender su camioneta para costear el tratamiento de su padre que había sido infectado con el virus y presentaba complicaciones.

La situación crítica de su padre lo llevó a vender su objeto más preciado que con esfuerzo logró obtener, sin embargo, a fin de cubrir los gastos de su padre, no lo pensó dos veces y vendió su camioneta.

Estoni Segundo Salgado Gonzáles de 65 años, lamentablemente perdió la batalla contra el virus. Solo hace algunos días, su hijo contó –entre lágrimas- la situación crítica de su padre.

“Mi papá me dijo: Hijo, no me dejes morir. No voy a permitir que mi padre muera mientras yo siga vivo. No me voy a mover de acá hasta que mi padre salga de pie porque les prometí a mi mamá y mi hermana que voy a regresar a casa con mis padres. Solo les pido una cama UCI para mi padre”, mencionó el efectivo policial entre lágrimas.

“Solo quiero que le den una oportunidad de vivir a mi papá. Por favor, es lo único que pido, soy policía y estoy en primera línea”, señaló.

