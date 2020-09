Compartir Facebook

Un caso más de falta de pagos. La crisis por el coronavirus dejó a Israel Rodriguez sin trabajo. Este hombre era el sustento para su familia y se encargaba de pagar mensualmente el arrendamiento del hogar que tenían, sin embargo, al quedarse sin dinero la deuda no dejó de crecer.

Frente a ello, la policía ya tenía orden de desalojar a esta familia, sin imaginar que uno de los efectivos que ponía los precintos de seguridad, sería quien inicie esta cruzada para ayudar a esta noble familia a seguir teniendo un techo para vivir.

El hecho sucedió en Houston, el hombre junto a su esposa y sus dos hijos, uno de 4 y otro de más de un año fueron desalojados, pero lo mejor vino después.

Fue Alan Rosen, jefe del precinto 1 del condado de Harris quien decidió crear una cuenta en internet, la que se encarga de recaudar fondos para beneficio de esta familia y muchas otras que corren con la misma suerte.

La meta era recaudar un total de 25 mil dólares, sin embargo, hasta el momento se ha logrado obtener más de 180 mil dólares en dicho fondo. Frente a esto, Israel comenta que se encuentra feliz y agradece las muestras de apoyo: «Muchas personas me están ayudando de todo el mundo. No nada más Texas. (…) Gracias a Dios a todos los que me ayudaron, los que ahorita me siguen ayudando”.

Así como Israel Rodríguez, son cientos de familias las que corren con esta misma suerte y que hacen de todo para continuar luchando para cuidarse de este invisible virus y tener a sus familias con un techo y un plato de comida en la mesa.

