Familias de pacientes con el virus acampaban pero sufrieron por las lluvias en Piura

Lamentable. Diversos familiares que esperan por su ser querido a las afueras del hospital Santa Rosa y del Estadio de Campeones del 36, sufrieron este lamentable hecho.

En medio de la crisis sanitaria, diversas familias esperan fuera de los centros de salud por noticias de sus seres queridos, sin embargo la naturaleza terminó por afectar a algunos de ellos en Piura.

Esta vez se trata de los familias de las afueras del hospital Santa Rosa y el estadio Campeones del 36 de Sullana en Piura, pues mientras pernoctaban con carpas, las lluvias los afectó.

Y es que mientras esperaban, como todos los días, tuvieron que sacar los colchones y las carpas que usaban para dormir, porque se inundaron de inmediato incluso algunos terminaron empapados.

Cabe señalar que muchos de los afectados son del interior de esta región, sin embargo no dudan en quedarse a la intemperie esperando noticias.

Muchos de ellos aseguran que se quedan fuera del hospital por amor a sus familiares infectados que están dentro, algunos otros requieren una cama UCI y están a la espera y la lucha continuará.

Lamentablemente, la naturaleza fue la que terminó por afectar a todas estas familias que luchan día a día esperando una noticia positiva en medio de la crisis que afecta a miles de peruanos.

