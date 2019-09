Fans de Yahaira amenazan con deportar a Xoana González

Tras haber parodiado el nuevo videoclip de la cantante Yahaira Plasencia, la argentina Xoana González viene siendo amedrentada por los seguidores de la ex de Jefferson Farfán. A través de su cuenta de Instagram, la polémica modelo se mostró alarmada.

“Después de las amenazas de las fans de Yahaira que no entendieron que lo hice en buena onda. ¡Cómo tengo miedo, les estoy enseñando a mis hijas el trabajo familiar por si me llega a pasar algo!”, escribió la rubia debajo de un video donde se luce bailando con sus mascotas.

En conversación con Karibeña, Xoana contó que los hinchas de la salsera la han amenazado con deportarla por supuestamente haber faltado el respeto a Yahaira.

“Me han dicho que me vaya a mi país, cómo vas a insultar a una peruana. He tenido un montón de amenazas. No lo hago con mala intención como para que me hagan un juicio o quieran echarme del país. Lo hice en buena onda, no con ganas de jo…”, reveló la gaucha, agregando que no le gustaría tener problemas legales con la intérprete de ‘Y le dije no’. “No quiero demandas ni cartas notariales”, apuntó.

La modelo aclaró que no tiene ningún tipo de roche con la cantante y si la imitó fue porque la admira. “No he tenido maldad, ni ganas de ofender. Si ofendí pido disculpas pero fue a modo de broma. Mucha gente se rio y lo tomó a bien. Los fans de Yahaira lo tomaron a mal, pero fue un chiste. Me duele que lo tomen de ese lado. Me encanta Yahaira como baila, como se mueve, me encanta su cuerpo”, remarcó. (J. Aspilcueta)