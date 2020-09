View this post on Instagram

¡Hola chic@s! Estoy muy emocionada preparando cada detalle para mi regreso 😍✨ Solo faltan 2 días para que ya puedan adquirir sus entradas a través de @teleticket.oficial ¿Te lo vas a perder? 😏🔥 #YahairaPlasencia #LaPatrona #WorkShows #ArtPlaza