Farfán apoya el trabajo de Pablo Bengoechea: “Este Alianza me encanta”

No todos los hinchas de Alianza Lima están a gusto con el juego del equipo que dirige Pablo Bengoechea. El entrenador es criticado constantemente por abusar de los centros y el “pelotazo”, sin embargo, en una entrevista con Movistar Deportes, Jefferson Farfán aprovechó para hablar del tema y aseguró que está encantado con el estilo del técnico uruguayo.

“Este Alianza me encanta. Y aparte el técnico que tiene. A mí me encanta demasiado el juego de Pablo Bengoechea. Me encanta lo que hace, me encanta su estilo, muy bien, me encanta”, señaló la ‘Foquita’.

¿No te molesta cuando Alianza mete muchos centros, la tira la pelota? le preguntó Diego Rebagliati.

¿Si gana?. Si gana, qué me importa si hacen una huacha y pierden dos a cero – respondió Farfán.

¿Y el ‘chocolate’?

También, de vez en cuando. Pero si estás ganando, le metes ‘miel de abeja’, ‘chocolate’. Ya tú sabes.

¿O sea, el inventor del ‘Chocolate’ dice que no le importa?

Obviamente lo que yo me refiero es si estás ganando obviamente sí, pero si estás perdiendo no le vas a meter ‘chocolate’, será para que te metan un ‘huesaso’ en la yugular.

Jefferson Farfán elogió también a Oslimg Mora y Jean Deza, dos de los jugadores que tienen a la velocidad como una de sus principales virtudes.