Farfán cuadra a Melissa Klug y le dice “déjame vivir mi vida”

La ex de Jefferson Farfán, Melissa Klug, acusó al seleccionado nacional de haber utilizado a una de sus hijas, Samahara Lobatón, cuando este mantuvo un amorío con la modelo Ivana Yturbe.

“Cuando tuvo una relación con Ivana, no sé si se llama relación o salieron, era porque estaba metida de por medio mi hija Samahara. Él estaba utilizando a mi hija porque la estaba llevando a su casa, como mostraron las imágenes, compartía cosas con mi hija como no lo hizo en la separación. Yo iba a defender a mi hija”, dijo en el programa ‘El show después del show’.

Klug también contó que no le interesa si el pelotero mantiene una relación amorosa con la cantante Yahaira Plasencia pero le fastidia que no le dé tiempo a sus hijos. “Me tiene sin cuidado su vida sentimental. Él puede elegir a la persona que quiera tener a su lado, es su vida y yo la respeto. Lo que me molesta es que no cumple como padre”, aseveró.

“Te separas de la pareja, no de los hijos. Si tienes tiempo para viajar y estar con otras personas lo puedes hacer pero todos los padres tenemos prioridades”, remarcó.

“VIVE TU VIDA”

Y mientras su ex despotricaba contra él, Jefferson utilizó sus redes sociales para gritar su felicidad y mandar un mensaje a todos sus detractores que no deja de criticarlo por estar al lado de Yahaira.

“Más feliz imposible, sean menos perfectos y más felices #relajado #superfeliz #dejenelblablabla #cadavezmesientomejor #lavidaessolouna #disfrutemos”, escribió el futbolista para luego señalar que “vivan su vida” los que hablan de él.

“Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios… No todo en la vida es bla, bla, bla. Hay otros trabajos más sanos. Vivan su vida, yo vivo la mía”, acotó.