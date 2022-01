Farfán dedica conmovedor mensaje a su abuelita fallecida: “Te amaré por siempre”

Compartir Facebook

Tras el sensible fallecimiento de la abuela paterna del 10’ de la selección, Jefferson Farfán, el blanquiazul utilizó sus redes sociales para expresar un conmovedor mensaje en homenaje a la matriarca de su familia.

Vía Instagram, el popular ‘10 de la calle’ compartió unas emotivas líneas, donde se le aprecia junto a su abuelita, quien lo acompañó en varios pasajes de su vida.

“La vida me ha dado muchos momentos hermosos que me han llenado de dicha y felicidad. A veces se piensa que por las cosas que ponemos en redes nuestras vidas solo reflejan cosas positivas. Pero la vida no es así, hay momentos buenos y también otros tristes”, empezó diciendo.

“Hoy me tocó vivir lo segundo, y no es fácil. Voy a extrañar a mi abuela, pero sé que ya está en un mejor lugar al lado de Dios. Él la cuidará y la tendrá en su gloria y eso me llena de consuelo. Gracias mamá Rosa por los momentos vividos, descansa en paz”, agregó conmovido.

Se viene con todo la Noche Blanquiazul

A través de las redes sociales, Alianza Lima confirmó la fecha de la ‘Noche Blanquiazul 2022’, la misma que será el próximo viernes 14 de enero en Matute.”¡Prepárate para la mejor noche! ¡Nuestra noche! La Noche Blanquiazul, el viernes 14 de enero en casa”, señaló el cuadro íntimo en redes sociales.

Si bien aún no se ha confirmado el rival para la presentación del equipo, ni el aforo del público, como tampoco los precios de las entradas, se espera que en los próximos días puedan darse algunas novedades sobre este evento que todos los hinchas aliancistas esperan tras lograr el título de la Liga 1 2021.

Por otro lado, a través de las redes sociales, Alianza renovó el contrato de Arley Rodríguez por toda la temporada 2022. “¡Con todo, ‘Parce’!”, fue el mensaje que lanzó el cuadro íntimo en redes sociales confirmando la renovación del vínculo con Arley Rodríguez por todo el 2022.

