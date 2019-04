Faruk Guillén desmiente acusaciones de Miss Trujillo en ‘EVDLV’

El empresario Faruk Guillén rompió su silencio luego que la ex Miss Trujillo Claudia Meza se presentara en ‘El valor de la verdad’ y lo acusara de haberla agredido sexualmente. Según narró la modelo, el amigo de Nicola Porcella la forzó a masturbarlo cuando se encontraba bajo los efectos de la droga. Sin embargo, esto fue negado rotundamente por Guillén.

“Sobre lo que supuestamente pasó en el cuarto no puedo responder nada porque es algo que no ha existido. Además en ningún momento hemos estado los dos solos en un cuarto. Yo estaba echado en la cama, ella estaba sentada y estaba Bruno al lado nuestro y hemos estado conversando. Media hora después entró Daniela (Arrollo)”, aseguró.

Guillén además dijo que todo lo dicho por la modelo trujillana el último fin de semana, solo es producto de su imaginación. “Ella se contradice constantemente con sus declaraciones, primero dijo que la violaron, luego que no la violaron y que fue tentativa. Es una chica mitómana y la persona mitómana no solo se cree sus mentiras, sino que las elabora y va salir verdad en cualquier polígrafo. Voy a pedirle que se le haga un examen psicológico”, manifestó.

Además reiteró que nunca intentó secuestrar a la ex reina de belleza como esta había asegurado en su denuncia. “Ella dice que Alexis (Collazos) le quitó la cartera y la puso en la silla para que no se vaya y eso no es secuestro en ninguna parte del mundo”, afirmó.