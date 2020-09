Fase 4 arranca con vuelos internacionales

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El presidente Martín Vizcarra, anunció que la fase 4 de la reactivación económica se iniciará el 1 de octubre próximo de manera parcial. Los vuelos internacionales para pasajeros también se reanudarán esa semana.

DESTINOS SEGUROS

“Estamos autorizando el inicio de transporte de pasajeros, por vía aérea, en vuelos internacionales a partir del 5 de octubre, en función de las normas específicas que darán el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Salud”, afirmó.

“Se van a iniciar los vuelos internacionales, pero con destinos que sean seguros desde el punto de vista sanitario. Comenzaremos con algunos países vecinos de la región, lo hemos conversado con los presidentes de los países de Sudamérica”, agregó.

PRUEBA MOLECULAR

Aclaró que gradualmente se reanudarán los vuelos internacionales hacia otras regiones y continentes, pero con todo el cuidado del caso. “El país hará el protocolo correspondiente para recibir al viajero del exterior, al cual se le exigirá, entre otras cosas, que presente prueba molecular con una vigencia máxima de 48 horas”, sostuvo.

SEAMOS CUIDADOSOS

El jefe de Estado dijo que la fase 1 empezó en el mes de mayo, de ahí siguió junio y julio, y ahora, a partir de octubre, estamos en la fase 4. “Hay que ser bastante cuidadoso para generar fuentes de trabajo, a partir de actividades econmicas, pero continuando con los resultados que venimos alcanzando en la reducción de personas contagiadas, hospitalizadas y fallecidas como consecuencia del COVID-19”, añadió.

TIENDAS Y RESTAURANTES

Explicó que en el Consejo de Ministros se aprobó el decreto supremo que aprueba el arranque de la fase 4 de la reactivación. Hay actividades que se podrán realizar en la fase 4, e incluso, hay algunas que ya estaban autorizadas, pero que funcionarán con mayor aforo.

“Por ejemplo, las tiendas tenían un aforo máximo del 50%, y dado que vemos que la curva (de contagios) está disminuyendo, estamos aumentando el aforo a 60%. Los restaurantes y servicios afines tenían un aforo máximo del 40% y ahora estamos aumentando al 50%”, acotó. “Se está autorizando el transporte de pasajeros por vía férrea, el transporte marítimo y de cabotaje de pasajeros”, precisó Vizcarra.

APOYO AL TURISMO

Detalló que entre las actividades que empezarán a reactivarse desde octubre están las agencias de viaje y los operadores turísticos en sitios donde estén autorizados.

“Los servicios de arte, entretenimiento y esparcimiento con cuidados sanitarios, según protocolo, se aumenta el aforo al 60%. Ahí se incluye que se permite actividades en parques temáticos, como por ejemplo el Parque de las Aguas en Lima”, señaló.

FULL DEPORTES

“Igual también, se está permitiendo con un aforo máximo de 50% las actividades deportivas individuales o por parejas, no colectivas, en instalaciones públicas y privadas. Pero no puede haber público en las tribunas, eso está prohibido todavía, porque no puede haber aglomeración”, agregó.

CINES, BARES Y DISCOS AÚN DEBEN ESPERAR

Vizcarra puntualizó que falta ponerse en práctica otras actividades, pero por el momento no será posible. “Somos responsables, hay algunas actividades que estaban en la fase 4 que todavía no estamos considerando que puedan iniciar. Esas (actividades) que concentran gente y que son de alto riesgo no podemos reiniciarlas lamentablemente (como bares, discotecas y cines)”, dijo.

Además puedes leer: Policía que murió baleado en comisaría recibió homenaje