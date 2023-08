“Si es que Jorgito me da el chance», Fátima Segovia desea volver a ‘JB en ATV’

La popular ‘Chuecona’ confesó que tiene todas las ganas de volver a ser parte de ‘JB en Atv’, pues se alejó por problemas de salud.

Fátima Segovia guarda emotivos recuerdos de su estadía en el programa cómico y revela el motivo por el que tuvo que alejarse de las pantallas.

Revela motivos

Fátima usó sus redes sociales para confesar por qué tuvo que decidir dejar de trabajar en tv y es que un problema en las piernas terminó por dejarla en constante reposo.

“Me alejé de la televisión por un tema de salud. Si es cierto que pedí licencia unos 6 meses, le doy muchísimas gracias a la producción, a Jorge (Benavides) que es la cabeza del programa y a Karincita (Marengo) que les agradezco mucho», dijo.

Y es que inicialmente, la modelo esperaba que solo fueran 6 meses su licencia, sin embargo, su salud no le permitió volver a hacer lo que tanto le gustaba.

Además, debido a la poca actividad física que tuvo por el problema en sus piernas, subió de peso, siendo otro motivo para no considerar por el momento retomar su carrera.

“Mi recuperación, de la operación que tuve a mis piernas por un tema de salud, fue muy larga y dolorosa, de verdad fue superdifícil, me tuve que engordar a la fuerza el año pasado. Hubo muchas personas que me insultaban, acotó.

Pese a los insultos que recibía, la actriz cómica siguió con su vida enfocada en recuperarse para volver por la puerta grande.

Retorno a la tv

Asimismo, Fátima confesó que ahora ya recuperada desearía volver a ser parte del programa humorístico, por lo que se animó a hacerle un pedido a Jorge Benavides y a su esposa Karin.

«Si es que Jorgito y Karin me dan el chance, si no, no hay problema. Me voy a México, busco opciones porque también por ahí tengo unas conversaciones y en eso estoy”, señaló.

Recordemos que, en agosto de 2022, el comediante mencionó que el retorno de la actriz estaba fuera de consideración debido a que el período de su permiso había terminado.

“Nos pidió un permiso de seis meses, viendo las circunstancias, creo que no va a regresar. Todavía no está nada dicho, depende de ella si quiere regresar al programa”, expresó el imitador en aquella oportunidad.

Además, recalcó que su doctor de cabecera le ha dado el visto bueno para retomar sus actividades físicas con normalidad.

“Ahora estoy bien, tengo el visto de doctor, yo quiero estar a mi 100% para empezar mis eventos, para empezar Dios quiera en la televisión», afirmó.

Como se sabe, la recordada actriz de ‘JB en ATV’, manifestó que estaría ganando más de 20 mil soles en OnlyFans, y hoy es una de las más buscadas en la plataforma para adultos.

Incluso, la modelo afirmó que tiene muchos fans en el país charro y que ha decidido viajar por unas semanas para ver como le va.