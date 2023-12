Federico Salazar confesó que se separó de Katia Condos: «Hubo una separación, ella no tenía pareja»

El conocido conductor de «América Noticias», Federico Salazar, se sinceró en una entrevista con Henry Spencer. Salazar compartió detalles íntimos sobre su experiencia con el COVID-19 y cómo esta enfermedad hizo que casi se separe de su esposa Katia Condos.

¿Qué dijo Federico Salazar?

En una entrevista sincera para el canal de YouTube ‘La Habitación de Henry Spencer’, Federico Salazar abrió su corazón sobre una difícil etapa de su vida. El periodista habló de experiencia con el COVID-19 y cómo la enfermedad lo sumió en una depresión que puso en riesgo su relación con Katia Condos, su esposa.

Federico compartió: «Yo tuve unos años de depresión con el Covid, parece que fue una secuela que tuve… en realidad me ausenté de la casa, yo estaba ahí pero no estaba».

Mira también: “Ni se te ocurra buscarme”, Katia Condos revela que casi termina su relación con Federico Salazar ¿Qué pasó?

Describió cómo la depresión lo afectó profundamente: «Estás deprimido, no hablas, no tienes energía para nada, yo llegaba y lo único que hacía era tirarme a la cama, era bien brava la situación».

La enfermedad también impactó su relación con Katia Condos, llevándolos al borde de la separación. Federico confesó: «Eso sí hubo una separación porque primero que ella no contaba con una pareja, yo estaba como un bulto ahí». La lucha contra la depresión y el COVID-19 se convirtió en un desafío para la solidez de su matrimonio.

Un segundo contagio de COVID-19 y las consecuencias

Aunque con el tiempo la situación mejoró, un segundo contagio de Covid-19 lo sumió nuevamente en la depresión e insomnio. Sin embargo, esta vez la medicación tuvo un efecto más rápido. Federico explicó: «Y cuando ya estaba bien salí a correr, a leer y de pronto me da un segundo COVID y me volvió a tumbar, depresión e insomnio».

Este segundo episodio complicó aún más su relación con Katia Condos, ya que ambos estaban atravesando una crisis matrimonial. Federico también reveló que los problemas en su matrimonio venían de tiempo atrás y que la depresión intensificó la distancia emocional entre ambos. «Katia me ha contado que yo almorzaba con ellos y miraba para abajo, no me reía», compartió el conductor.

Mira también: Federico Salazar revela detalles de su luna de miel con Katia Condos en África: “A seguir ahorrando”

A pesar de los desafíos, la pareja encontró una oportunidad para abordar sus problemas durante un viaje. Federico comentó: «Tuvimos felizmente un viaje y ahí hablamos largo y tendido de muchas cosas de pareja y ahí convenimos el tema del horario porque yo no puedo salir en las noches con ella, nunca, de lunes a jueves no».

Esta confesión reveladora de Federico Salazar destaca los obstáculos personales que enfrentó y cómo la enfermedad afectó su vida y su relación con Katia Condos. La pareja, a pesar de las dificultades, ha logrado superar obstáculos y mantener su unión a lo largo de más de dos décadas.