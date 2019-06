Fernando Armas: “Ojalá se desgastaran los Políticos”

Por: VERÓNICA RONDÓN / Fotos: Carlos Guerrero

El hombre de las mil voces, el que imita a un ex presidente que le gusta empinar el codo o al técnico argentino que nos llevó al mundial. Así de talentoso y multifacético, es el gran Fernando Armas (54 años), quien con 29 años de carrera artística lamenta tener que mofarse de aquellos congresistas que solo nos generan vergüenza. En el 2021, la figura de ‘Los exitosos del humor’ de Radio Exitosa, cumplirá 30 años de humorista y pensará en el momento adecuado para bajar el telón. Pero por estos días, Armas nos sigue regalando su chispa y alegrías en su espectáculo ‘Humor sin filtros’.

–De qué se trata ‘Humor sin filtro’…

El espectáculo tiene diversos matices de humor. Hago un monólogo donde hablo del amor, desamor, las idas y venidas, encantos y desencantos, luego paso por la historia política desde el gobierno de Fujimori, Toledo, Ollanta, PPK y Martín Vizcarra, burlándome un poco de la realidad del país, en la segunda parte presento a Gareca, para luego hacer un recorrido de Costa, Sierra y Selva, de sus modismo y al final termino con la loca que da la hora, el ‘Chiziricosoro’.

-En el pasado has sido víctima del estrés ¿Hoy en día como haces para manejarlo?

Yo también me estreso en el escenario, pero nadie se da cuenta porque son emociones que todavía tengo que saber manejarlas, a veces demasiada bulla y luz me ponen ansioso, entonces ya hay mi mecanismo de defensa para controlarlo. Siempre ando con mis perfumes y aromas que me hacen bien.

-¿Has pensado en dejar la comicidad?

Tengo 29 años haciendo humor, cuando cumpla 30 años quizá piense en cuándo sería el momento indicado para jubilarme.

-¿Crees que los personajes se desgastan?

Ojalá se desgastaran los políticos. Imagínate que nosotros no pensábamos en tener un Congreso de bajo nivel y lamentablemente tenemos que reírnos de eso. No me gustaría seguir haciendo humor con lo que nos duele. Antes hacíamos imitación de grandes personajes, ahora sacamos a relucir las torpezas y la falta de ética, pero son personajes que hay.

-¿Cómo haces para mantener el espíritu joven?

Lo que hago es demostración de lo que Dios me ha dado, he nacido comediante y moriré comediante, gracias a Dios encontré mi vocación y disfruto de ella.

LAURA LE PRESTÓ VESTIMENTA

-¿Alguna vez han intentado callarte por una imitación?

No directamente. Sé que cuando estábamos en algún programa de televisión haciendo humor, se rumoreaba que llegaron indicaciones de Toledo para que me saquen, pero son rumores que no puedo afirmar.

-¿Y algún personaje te ha insultado por imitarlo?

Cristian Zuárez mencionaba que yo ridiculizaba a Laura Bozzo, pero luego ella me prestó alguna ropa. Magaly opinó que vivía de ella porque la imitaba, pero después ha ido a verme a mis shows. Creo que la imitación es el diploma a la popularidad, a la originalidad, si alguien es popular es imitable.

TUITERO AL MANGO

-¿Qué opinas de los ‘trolls’ que abundan en el ciberespacio?

Par mí el twitter es como dejar que una granada explote. No los bloqueo, yo lo que quiero es tener más seguidores y en algún momento para algunos somos agradables y para otros desagradables, no somos pepita de oro. El twitter es el borracho que está en la cantina y empieza hablar que sabe de política, deporte, hogar. A mí me gusta porque es una comunicación muy interactiva.

-¿Tal vez te veremos como youtuber?

No, pero en mi canal de YouTube voy a colgar todos mis videos de imitaciones. La televisión tiene que hacer un giro para enganchar con el público de plataformas digitales, la gente ya no ve televisión, hay que entender que ha cambiado y si no hacemos algo con la modernidad de la tecnología nos podemos estancar.

DATO:

Todos los viernes de junio Fernando Armas presenta su unipersonal ‘Humor sin filtro’, en el café concert ‘Bianca Arena’ Av. Miguel Grau 135 Barranco.