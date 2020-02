Fernando Pacheco debutó en Fluminense

El atacante peruano Fernando Pacheco se mostró feliz por haber podido jugar en el clásico entre Fluminense y Flamengo y señaló que espera seguir de la mejor manera.

“Para mi carrera es importante jugar un clásico con equipos tan grandes de Brasil como Fluminense y Flamengo. Fue un partido demasiado difícil, pero me quedo tranquilo porque sé que el equipo dio todo. No se pudo lograr el resultado. El equipo está tranquilo y listo para disputar lo que queda de la Copa Sudamericana”, dijo a Gol Perú.

Agregó: “Las cosas se dieron de una buena manera. Pude dar un pase gol, participé mucho en el juego, hice un gol en el que lamentablemente estaba adelantado y no me cobraron un penal que fue. Me jalaron. Son cosas del fútbol, uno tiene que aprender a vivir con eso”.

Sobre el momento que vive indicó: “El fútbol es así. A veces estás bien y todo está bien, a veces estás mal y todo está mal. Pero lo tomo con bastante tranquilidad, esto recién empieza. Me voy a llevar lo mejor de la gente que siempre estuvo conmigo. Mi familia, mis amigos, gente del fútbol y gente de mi club anterior. Hoy estoy pasando una bonita etapa en Fluminense y espero que todo siga de la mejor manera”.

Destacan su actuación

GloboEsporte, medio brasileño muy influyente en el país carioca, concluyó que el ingreso de Fernando Pacheco en el segundo tiempo cambio el partido ante Flamengo. “El equilibrio del atacante fue más que positivo. Ni siquiera parecía que solo tenía 20 años, jugando su primer Fla-Flu en un Maracaná completo y que su equipo estaba perdiendo 3-0 cuando ingreso”, señaló este medio.