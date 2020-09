Fher de Maná casi muere cuando le cortaron la garganta por error

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Maná es una banda de pop rock mexicano que inició su carrera en 1986 y tiene canciones muy conocidas que en algún momento más de una persona a coreado, hits como: “Rayando el sol”, “El puerto de San Blas”, “Mariposa traicionera” y muchos temas más que identifican al grupo musical.

La banda la conforma Fher Olvera, Álex Gonzáles, Sergio Vallín y Juan Calleros, quienes tienen una carrera artística impecable y han sido reconocidos con importantes premios por su trabajo en la industria musical. El último homenaje que recibieron fue en el 2018 en Latin Grammy.

Durante este evento musical, llamó la atención de muchos fanáticos y público en general la apariencia de Fher de Maná, pues lucía un «rostro transformado». Los usuarios especularon sobre las posibles operaciones a las que se ha sometido el líder de la banda mexicana. Se abrió un debate que llegó incluso a su exesposa, Mónica Noguera.

¿QUÉ LE SUCEDIÓ A FHER DE MANÁ?

Su expareja, Mónica Noguera, reveló que, mientras tuvo una relación amorosa con el cantante (2013-2015), fue testigo de cómo la vida de Fher estuvo en peligro. En una entrevista a un medio de comunicación mexicano, relató que “sí se hizo una cirugia muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara …”, contó la conductora de TV.

“… Esa vez iba a operarse los ojos y la papada, pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes, creo, en la garganta. Se estaba desangrando. Tuvieron que parar la operación(…) Fher no tiene que enfocarse en la cuestión física, cuando es tan gran artista. […] Estaba a punto de morir. Espero que ya no se haga nada más. No lo necesita”, aseguró Noguera.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA COMPLETA

PUEDES VER TAMBIÉN: Sujeto ebrio con COVID-19 escupe y agrede a policías