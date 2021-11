‘Fideito’ habla tras empujón de Mario en la ‘Teletón’: “No hagan tormentas en vasos de agua”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El popular actor Daniel Menacho, más conocido como ‘Fideito’ habló desde sus redes sociales del incidente con Mario Irivarren en la ‘Teletón 2021’.

En esta oportunidad, ‘Fideito’ utilizó su cuenta oficial de Instagram y mediante sus historias, el actor de ‘De vuelta al barrio’ quiso poner paños fríos al asunto asegurando que en ningún momento hubo mala onda de Mario Irivarren.

“Porfa, no hagan tormentas en vasos de agua. Gracias, saludos”, escribió, demostrando que no tiene ningún problema con la popular ‘Calavera Coqueta’. Posteriormente, en otra historia, el artista se animó a bromear con el incidente. “Lo peor de todo es que no tengo nada que promocionar, no se vale”, agregó.

También puedes ver: Rodrigo ‘Gato’ Cuba asegura que Melissa Paredes quería vivir con su hija junto a su bailarín

Mario Irivarren asegura que empujón a ‘Fideito’ fue ‘sin querer queriendo’: “fue un acto inconsciente”

“Estoy acostumbrado a que nos critiquen por cualquier cosa, pero es que a veces se exceden. Ahora, se supone que yo empujé a ‘Fideito’, a quien tuve gusto de conocer hoy día, supuestamente por querer salir ante cámaras un rato más. Eso no tiene ningún sentido”, dijo la popular ‘Calavera coqueta’.

El modelo negó que el acto haya sido intencional, y mucho menos que se trate de un acto para tratar de figurar en las pantallas: “Simplemente cuando tuve a Rondón adelante, me orrí hacia mi derecha y ni siquiera me he percatado que le he puesto la mano en el abdomen a ‘Fideito’, si no fuera porque me pasan el video, ni me entero”.

No obstante, fiel a su estilo, Mario Irivarren le restó importancia a las críticas y aseveró que aunque no hizo nada malo, llamó a ‘Fideito’ para pedirle disculpas. “Le he hecho llegar mis disculpas por interno si es que siente que actué de mala fe. De verdad que ni siquiera me percaté, fue un acto totalmente inconsciente”, concluyó.

También te puede interesar: “Peluchín” cuadra a su madrina: “Vive haciendo berrinches”

Los comentarios negativos contra el chico reality no se hicieron esperar, pues muchos consideraron una falta de respesto que el modelo haya hecho a un lado al actor para “figurar más”. En redes sociales, se hicieron presente todo tipo de comentarios. “Se me cayó Mario, qué decepción”, “Y luego se le pega de humilde”.

Aplauden a Gino Pesaressi

De otro lado, cibernautas también saludaron la actitud de Gino Pesaressi, quien se dio cuenta que ‘Fideito’ Menacho no salía frente a cámaras y decidió hacerse a un lado para no taparlo.

Esta acción fue aplaudida por los usuarios de las redes sociales, ellos destacaron la sencillez del exchico reality por no hacerse problemas en darse visibilidad del actor que también había llegado al set de ‘En boca de todos’ para colaborar con la ‘Teletón’.

Mira también: Isabel Acevedo se coronó como la ‘Reina del show’ tras vencer a Brenda y Gabriela