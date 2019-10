Fiesta Criolla en Karibeña: Grandes exponentes armaron la jarana

Por Andrea Saavedra / Foto: Carlos Guerrero

La música criolla y afroperuana es uno de los legados más importantes y representativos del Perú. Hoy, como cada 31 de octubre, los peruanos celebramos el Día de la Canción Criolla y Diario Karibeña en exclusiva conversó con algunos de nuestros exponentes como el reconocido Manuel Donayre, Javier Lobatón y Los Embajadores Criollos, quienes coincidieron que el criollismo nunca va a morir “pues es parte de nuestra identidad”.

“El criollismo es respeto, amor, el compartir, la entrega total. Uno no se vuelve criollo, uno nace criollo. La canción criolla es del Perú, para el Perú y el mundo. Esta tierra se llama Perú, lo que tu ingieres es producto peruano no dejes que tu música se aleje de ti”, sostuvo Donayre, conocido como ‘El diamante negro’ que celebra el 23 de noviembre sus 58 años de vida artística en el Teatro Municipal.

“Para algunos el criollo no vale nada”

“Los criollos no solo son un par de fechas. Muchas veces al criollo le dicen como tú eres criollo vales 100 o 200 soles. En pocas palabras, le estás dando a entender que no vale nada, estás dando a entender que tu cultura no vale nada y que no hay dinero para invertir. Si pagamos lo justo. Si pagamos bien un show criollo tenemos para invertir y hacer nuevas producciones. No está mal escuchar la música del extranjero pero tenemos cultura bien rica para vender. Aprovechémosla”, declaró Lobatón que tiene como cajonera a Zoila García, hija de la recordada Lucila Campos. Se presentan hoy en el casino Villa Slot de SJM, Villa El Salvador y Miraflores.

“Menos trabas y más apoyo”

“Para un joven que canta música criolla que no sea tan difícil llevar su producto a la televisión, a la radio, que no le pongan tantas trabas, que escuchen los nuevos talentos. Nosotros, con los años que tenemos, si queremos ir a los programas de televisión es con un presupuesto bastante alto”, señalaron Los Embajadores Criollos, intérpretes de ‘Odiáme’ , ‘Lejano amor’, ‘Alma, corazón y vida’, entre otros.

Dato

Manuel Donayre, Javier Lobatón y Los Embajadores Criollos grabaron un especial criollo para radio La Kalle y hoy al medio día se emitirá por radio y el Facebook de la popular emisora.