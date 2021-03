Fiesta Karibeña celebró por todo lo alto su aniversario

Compartir Facebook

Lo dejaron todo en el escenario. Las mejores agrupaciones cumbiamberas y de salsa se reunieron en un concierto virtual inigualable para celebrar el aniversario de Fiesta Karibeña. Toño Centella, Deyvis Orosco, Corazón Serrano, Los 5 de Oro, Orquesta Papillón, Amy Gutiérrez y Antonio Cartagena compartieron un mismo escenario donde se cumplió con todos los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus.

Los primeros en calentar la noche fueron los chicos de Papillón, quienes estuvieron acompañados por artistas invitados como Amy Gutiérrez y las chicas de Corazón Serrano. “Para mí es un gusto poder compartir con los chicos de Orquesta Papillón, como siempre lo he dicho, el verdadero artista es grande en cualquier género que se le presenta y cuando me invitaron hacer un feat no lo pensé dos veces. Ha sido maravilloso cantar con ellos”, refirió Amy.

Quien recibió muchos corazones virtuales fue nada menos que el ‘Bomboncito de la cumbia’, Deyvis Orosco, quien junto a Dantes Cardosa interpretó el tema ‘El aventurero’. “No sé por qué me han hecho cantar esa canción (Risas). Yo ya no tengo nada de aventurero”, señaló el joven cantante entre risas.

Del mismo modo, Antonio Cartagena se animó a cantar la rica cumbia de Los 5 de Oro, y hasta meneó el cuerpo de principio a fin. No cabe duda que este show que fue trasmitido por el Facebook de La Karibeña y Karibeña TV fue un éxito rotundo.

La exbailarina mencionó que los invitados a su fiesta de cumpleaños se sometieron a una prueba 😱🤔https://t.co/z4YUToMNLA — La Karibeña (@karibenape) March 5, 2021

